Голы Батагова и Сикана помогли Трабзонспору в Кубке Турции
Прощальный подарок от Данила?
около 9 часов назад
Фото Трабзонспор
Трабзонспор во 2 туре группового раунда Кубка Турции разгромил Истанбулспор со счетом 6:1.
К разгромному поражению подключились и наши легионеры Трабзона. Центрбек Арсений Батагов отметился голом, а нападающий Данило Сикан дважды расписался в воротах хозяев.
Вингер Александр Зубков отсутствовал в заявке на кубковую игру.
Эта победа стала первой для команды Фатиха Текке в текущем розыгрыше Кубка Турции.
Кубок Турции. 2 тур
Истанбулспор - Трабзонспор 1:6
Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 61, Батагов, 57, Олайгбе, 70, Сикан, 85, 90+2
Поделиться