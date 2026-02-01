Павел Василенко

Сассуоло интересуется правым защитником Шахтера Юхимом Коноплей, сообщил на своей странице в Х известный международный репортер Skysport и эксперт по футбольным трансферам Джанлука Ди Марцио.

Ранее была информация, что 26-летний футболист не хочет продлевать контракт с донецким клубом.

Конопля в этом сезоне провел за Шахтер 19 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе футболиста 26 матчей за национальную сборную (два забитых мяча, три ассиста);

Его контракт с клубом действителен до 30 сентября 2026 года, а Трансфермаркт оценивает украинца в пять миллионов евро.