Клуб Серии А интересуется защитником Шахтера
Футболист не хочет продлевать контракт с «горняками»
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
Сассуоло интересуется правым защитником Шахтера Юхимом Коноплей, сообщил на своей странице в Х известный международный репортер Skysport и эксперт по футбольным трансферам Джанлука Ди Марцио.
Ранее была информация, что 26-летний футболист не хочет продлевать контракт с донецким клубом.
Конопля в этом сезоне провел за Шахтер 19 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе футболиста 26 матчей за национальную сборную (два забитых мяча, три ассиста);
Его контракт с клубом действителен до 30 сентября 2026 года, а Трансфермаркт оценивает украинца в пять миллионов евро.