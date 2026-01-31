Итальянский клуб Дженоа заинтересован в подписании 24-летнего центрального защитника Шахтера и сборной Туниса Алаа Грама.

Стороны ведут переговоры на продвинутой стадии и пытаются договориться об аренде. Шахтер настаивает на включении в сделку обязательного права выкупа, тогда как Дженоа стремится сохранить более гибкие условия.

Алаа Грам выступает за Шахтер с лета 2024 года, когда перешел из клуба Сфаксьен за 2 миллиона евро. В этом сезоне футболист провел 8 матчей, сыграв 620 минут во всех турнирах.

Ранее Дженоа с голом Малиновского проиграло Лацио.