Шахтер назвал соперников на сборах в Турции
«Горняки» готовятся ко второй части сезона
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
Определились соперники донецкого Шахтера на учебно-тренировочных сборах, которые «горняки» проводят в турецкой Анталье. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
3 февраля «горняки» проведут контрольный матч с ОФК Петровац из Черногории. Игра состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.
5 февраля донетчане сыграют против Нефтчи, но не бакинского, который тренирует Юрий Вернидуб, а узбекского из Ферганы. Начало поединка в 16:00.
После 16 туров Шахтер имеет в активе 35 зачетных баллов и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.
