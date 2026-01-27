Павел Василенко

Определились соперники донецкого Шахтера на учебно-тренировочных сборах, которые «горняки» проводят в турецкой Анталье. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

3 февраля «горняки» проведут контрольный матч с ОФК Петровац из Черногории. Игра состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

5 февраля донетчане сыграют против Нефтчи, но не бакинского, который тренирует Юрий Вернидуб, а узбекского из Ферганы. Начало поединка в 16:00.

После 16 туров Шахтер имеет в активе 35 зачетных баллов и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.