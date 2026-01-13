Павел Василенко

Полузащитник Кирилл Ковалец расторг контракт с Александрией. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 32-летний футболист и клуб Украинской Премьер-лиги достигли согласия о расторжении контракта. Ковалец несколько лет был капитаном Александрии, но первую половину сезона 2025/26 провел во второй команде.

По информации источника, в подписании опытного игрока заинтересован Эпицентр.

В текущем сезоне Ковалец в составе Александрии провел два матча без результативных действий.