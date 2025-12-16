Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко пользуется доверием со стороны владельца клуба, сообщает Sport.ua.

Гендиректор вице-чемпиона УПЛ Иван Кузьменко и его отец Сергей Кузьменко продолжают доверять самому молодому тренеру чемпионата Украины, под руководством которого Александрия оказалась в зоне вылета.

Сам Нестеренко дал понять, что знает пути преодоления игровой кризиса, который постиг команду в первой половине сезона.

Александрия будет зимовать предпоследней командой УПЛ, имея в своем активе 11 очков.

