Клуб УПЛ разорвал контракт с легионером
Футболист покинул Украину
около 2 часов назад
Фото - ФК Александрия
Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества с французским защитником Тео Ндикой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Контракт между Александрией и Ндика расторгнут по взаимному согласию сторон.
Тео дебютировал за Александрию 1 марта 2025 года в выездном матче против донецкого Шахтера (0:3).
Всего Ндика провел за Александрию 16 матчей, отметившись одним забитым голом.
В настоящее время команда Кирилла Нестеренко занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.
