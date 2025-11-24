Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью 2:2 с луганской Зарей.

Наставник отметил, что обе стороны шли за победой, а сам поединок, по его мнению, должен был понравиться зрителям.

«Конечно, мы сегодня стремились только победить. Мы понимаем, в каком положении сейчас наша команда, и выходили только выигрывать этот матч, ни в коем случае не играли на ничью. Вы видели даже на последних минутах, какая была игра. Она очень захватывающая для болельщиков, но точно не для тренеров, потому что это такая уже немного, как говорится, на ножах была игра и с нашей стороны, и со стороны Зари.

Но это показывало то, что обе команды очень хотели победить. У нас 2:2, и, думаю, это очко в нашем положении для нас тоже нормальный результат», - заявил Нестеренко для УПЛ-ТВ.