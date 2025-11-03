Павел Василенко

Один из самых выдающихся полузащитников современности Лука Модрич назвал пятерых лучших футболистов всех времён – и его выбор удивил болельщиков.

В интервью испанскому изданию AS хорватский маэстро обошёл в своём списке таких легенд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

«Прежде всего — Марадона. Также есть Франческо Тотти, бразилец Роналдо, Звонимир Бобан, который был моим кумиром, и, конечно же, Зинедин Зидан», — сказал Модрич.

Напомним, что прошлым летом 39-летний полузащитник покинул Реал после 12 сезонов и подписал контракт с Миланом.

В Италии он сразу стал звездой – в сентябре игроки Серии А признали Модрича лучшим футболистом месяца.