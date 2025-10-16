Модрич согласился вернуться в Реал
Лука Модрич готовится к новому этапу жизни – возвращению в мадридский Реал.
Как сообщает Defensa Central, 40-летний хорват уже принял предложение президента мадридского клуба Флорентино Переса после завершения карьеры – вернуться в клуб, который сделал его легендой.
По информации источника, Модрич может стать послом Реала или войти в тренерский штаб, однако сам футболист попросил об одном годе паузы, чтобы посвятить это время семье после завершения выступлений за Милан.
План Модрича четкий: после короткого отпуска он намерен начать обучение в тренерской школе и впоследствии возглавить одну из юношеских команд академии Реала.
Работа с детьми – его давняя мечта, которую Лука считает идеальным стартом тренерского пути.
Напомним, что Модрич завоевал с мадридским клубом 28 трофеев, включая пять Лиг чемпионов, и стал символом эпохи Переса.
Этим летом он покинул Реал и присоединился к Милану, где продолжает доказывать, что класс – вне возраста.
