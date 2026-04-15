Сергей Разумовский

Президент Оболони Александр Слободян прокомментировал встречу представителей клубов УПЛ с руководством Украинской ассоциации футбола в Доме футбола, где одной из главных тем стало судейство. По его словам, участники разговора согласились с тем, что уровень арбитража в чемпионате снизился, поэтому сейчас необходимо искать пути для исправления ситуации.

В комментарии Sport-express.ua Слободян сообщил, что по итогам встречи было решено создать специальную рабочую группу. В ее состав войдут по три представителя от УПЛ, ПФЛ и УАФ. Именно этот орган должен разрабатывать изменения в нормативно-правовую базу, которые будут касаться судейства и других важных вопросов функционирования украинского футбола.

Отдельно президент Оболони отметил, что толчком к проведению встречи стала позиция Полесья, которую поддержало большинство клубов Премьер-лиги. По его словам, именно тема судейства стала катализатором для этого обсуждения в Доме футбола.

Также Слободян положительно оценил реакцию со стороны президента УАФ Андрея Шевченко. Он подчеркнул, что открытость к диалогу со стороны главы ассоциации можно только приветствовать, так как это создает основу для дальнейшего сотрудничества между клубами и футбольной властью.

Кроме судейских вопросов, рабочая группа будет заниматься и календарем следующего сезона УПЛ. Как подчеркнул Слободян, внутри лиги важно найти решение, которое удовлетворит все команды, а также учтет интересы украинских клубов в еврокубках. По его мнению, длительные переезды не позволяют полноценно поддерживать тренировочный процесс и снижают конкурентоспособность команд на международной арене.