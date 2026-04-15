Сергей Разумовский

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Бавария на своем поле примет Реал. Поединок состоится уже сегодня, 15 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Противостояние в Мюнхене обещает стать одним из главных событий игрового дня, ведь на кону путевка в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира.

Первая встреча между командами подарила болельщикам множество эмоций. Бавария сумела обеспечить себе комфортное преимущество в два мяча благодаря результативным ударам Луиса Диаса и Гарри Кейна. Казалось, что мюнхенский клуб сделал серьезную заявку на успех в двухматчевом противостоянии, однако в конце игры Реал сумел сократить отставание. Автором чрезвычайно важного гола стал Килиан Мбаппе, который оставил мадридцам хорошие шансы перед выездной ответной игрой.

Особое внимание украинских болельщиков в этой встрече будет приковано к позиции вратаря в составе мадридского клуба. Ожидается, что с очень высокой вероятностью место в стартовом составе Реала займет украинский голкипер Андрей Лунин. Его шансы выйти на поле оцениваются как очень высокие, так как основной конкурент украинца Тибо Куртуа всё ещё продолжает восстановление после травмы и пока не готов вернуться к полноценной игре.

Таким образом, Лунин может получить отличную возможность проявить себя в одном из самых важных матчей сезона для Реала. Для украинского вратаря это не только шанс помочь своей команде побороться за выход в полуфинал, но и возможность ещё раз подтвердить свой высокий уровень на фоне одного из сильнейших соперников в Европе.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медиасервис MEGOGO. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на канале MEGOGO Футбол 1. Так что болельщики смогут следить за всеми событиями важного еврокубкового вечера вживую.