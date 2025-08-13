Павел Василенко

В Доме футбола Украины прошла церемония жеребьевки 1/32 финала отечественного Кубка розыгрыша 2025/26. Известно, кому достались в соперники клубы УПЛ.

Базовые даты матчей 1/32 финала запланированы на 23–24 августа 2025 года, а хозяином поля будет команда, которая выступает в низшем дивизионе.

Добавим, что все четыре представителя Украины в еврокубках – Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье – начнут борьбу в рамках Кубка со стадии 1/16 финала.

Действующим победителем турнира является донецкий Шахтер, который в прошлом сезоне обыграл в финале киевское Динамо.