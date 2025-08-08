Завершился первый матч Кубка Украины 2025/26
IRON уверенно победил Новоукраинку
около 1 часа назад
Фото: IRON
В пятницу, 8 августа 2025 года, прошел матч квалификационного этапа Кубка Украины сезона 2025/26 между командами IRON и Новоукраинка.
Встреча состоялась на запорожской Славутич-Арене и завершилась уверенной победой номинальных хозяев со счетом 5:1.
Поединок стал не только стартовым в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, но и первым матчем турнира, проведенным по обновленному формату.
Кубок Украины. Квалификационный раунд
IRON – Новоукраинка – 5:1
Голы: Ломака, 3, 35, Петренко, 9, Окатый, 35, Черников, 58 – Тюпа, 66
Ранее сообщалось о изменениях в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Шахтера, Полесья и Динамо в еврокубках.
Поделиться