Главный тренер Буковины Сергей Шищенко прокомментировал сенсационную ничью в матче 16-го тура украинской Первой лиги против Ингульца (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба черновицкого клуба.

В целом я очень доволен действиями игроков и тем, как прошел матч. Конечно, обидно, что мы потеряли победу на последних минутах, но поединок был очень динамичным, с большим количеством борьбы и агрессии - как с нашей стороны, так и со стороны Ингульца. Я сказал ребятам и в перерыве, и после игры: это был матч уровня Премьер-лиги. Обе команды продемонстрировали высокий уровень игры и качество действий на поле. Я доволен игрой, ведь если мы будем действовать так в каждом матче, у нас все будет хорошо - и в развитии игроков, и в турнирной таблице мы будем оставаться наверху.

Я попросил игроков не расстраиваться. Это был наш матч, мы были очень агрессивны, показали хороший уровень команды. Я доволен их работой. Надо двигаться дальше. Будем теперь готовиться к матчу с Агробизнесом. До зимнего перерыва нам осталось сыграть еще два матча, в которых нужно набрать максимум очков, чтобы оставаться лидерами чемпионата. Мы идем по своему плану, все будет нормально.