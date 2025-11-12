Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер пока не принял решение о том, как поступит после завершения этого сезона.

По информации журналиста SPORT BILD Тоби Альшафля, руководство клуба намерено предложить опытному голкиперу продление контракта еще на один год, однако окончательное слово останется за самим футболистом.

Тренеры Баварии полностью довольны игрой и физическим состоянием Нойера, поэтому хотели бы видеть его в составе и в следующем сезоне. Сам Мануэль планирует подождать до Нового года, чтобы оценить свою форму и понять, способен ли он выдерживать прежний уровень нагрузок. В нынешнем сезоне вратарь провел 19 матчей во всех турнирах, пропустив 16 мячей и оформив 7 сухих игр.

За время выступлений за Баварию Нойер сыграл 575 поединков, в 226 из них сохранив ворота в неприкосновенности и пропустив 419 голов. Действующий контракт голкипера рассчитан до июня 2026 года.

Ранее Бавария сыграла вничью с Унион Берлин.