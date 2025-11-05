Йожеф Сабо поделился своим мнением о предстоящем матче Динамо против боснийского Зриньски в рамках Лиги конференций, а также оценил шансы киевской команды на выход в плей-офф этого турнира. Цитирует эксперта Meta.ua.

«Скажу честно, я практически не знаком с соперником Динамо. Такие названия, что и не поймешь, откуда он (улыбается). Однако, этот матч я жду без оптимизма. Очень слабо выглядят динамовцы на международной арене. Тем более, что трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии находится команда после поражения от Шахтера.

У футболистов Динамо нет характера. Я не верю, что киевляне смогут выйти из группы. Нет такой игры, чтобы было за что зацепиться. Будем дальше падать. И ничего с этим пока не поделаешь».