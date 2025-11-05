Сабо вынес приговор Динамо перед игрой в Лиге конференций: «Не верю, что киевляне смогут выйти из группы»
В следующем туре бело-синие сыграют с Зриньски
около 2 часов назад
Йожеф Сабо поделился своим мнением о предстоящем матче Динамо против боснийского Зриньски в рамках Лиги конференций, а также оценил шансы киевской команды на выход в плей-офф этого турнира. Цитирует эксперта Meta.ua.
«Скажу честно, я практически не знаком с соперником Динамо. Такие названия, что и не поймешь, откуда он (улыбается). Однако, этот матч я жду без оптимизма. Очень слабо выглядят динамовцы на международной арене. Тем более, что трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии находится команда после поражения от Шахтера.
У футболистов Динамо нет характера. Я не верю, что киевляне смогут выйти из группы. Нет такой игры, чтобы было за что зацепиться. Будем дальше падать. И ничего с этим пока не поделаешь».
Встреча третьего тура Лиги конференций между Динамо и Зриньски пройдет 6 ноября. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени. После двух туров группового этапа киевляне пока что не набрали очков и занимают 34-е место в общей таблице соревнования.
