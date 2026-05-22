Ключевой игрок Руха воссоединится с Пономарёвым в ЛНЗ
Клубы договорились о трансфере
около 1 часа назад
Виталий Роман / Фото - ФК Рух
ЛНЗ договорился с Рухом о переходе защитника Виталия Романа, сообщает «ТаТоТаке».
Черкасская команда, которая досрочно гарантировала себе место в топ-3, выкупила экс-игрока молодежной сборной Украины за 250 тысяч евро.
В новом клубе Роман будет работать с главным тренером Виталием Пономаревым, у которого обучался в системе Карпат и Руха.
Роман в текущем сезоне провел в футболке Руха 20 матчей: 4 гола, 2 ассиста
