Ключевой игрок сборной Австралии пропустит ЧМ-2026
Футболист перенес операцию
13 минут назад
Фото - Getty Images
Футбольная ассоциация Австралии сообщила в понедельник, что защитник сборной Австралии Льюис Миллер пропустит чемпионат мира-2026 из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной во время игры за английский клуб Блэкберн.
25-летний игрок, который получил травму в победном матче против Куинз Парк Рейнджерс в воскресенье, сыграл ключевую роль в отборочном цикле Австралии, забив два гола. Миллер уже перенес операцию и, как ожидается, не будет участвовать в игре до девяти месяцев.
«Я просто не могу произнести ни слова. Мы живем в жестоком мире. Поверьте, я вернусь лучше, чем был раньше. Это обещание», — написал Миллер в социальных сетях.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике начнется 11 июня.