Павел Василенко

Футбольная ассоциация Австралии сообщила в понедельник, что защитник сборной Австралии Льюис Миллер пропустит чемпионат мира-2026 из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной во время игры за английский клуб Блэкберн.

25-летний игрок, который получил травму в победном матче против Куинз Парк Рейнджерс в воскресенье, сыграл ключевую роль в отборочном цикле Австралии, забив два гола. Миллер уже перенес операцию и, как ожидается, не будет участвовать в игре до девяти месяцев.

«Я просто не могу произнести ни слова. Мы живем в жестоком мире. Поверьте, я вернусь лучше, чем был раньше. Это обещание», — написал Миллер в социальных сетях.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике начнется 11 июня.