Сергей Разумовский

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Часть украинских футболистов продолжит еврокубковый сезон, тогда как Владислав Кочергин и Максим Хлань вместе со своими польскими клубами выбыли из турниров.

Университатя Крайова после ничьей 1:1 в первой игре уступила Арарату-Армения на выезде – 0:1. Решающий гол Сандро Лима забил в компенсированное время, добив мяч после неудачного пенальти. По сумме двух матчей армянская команда победила 2:1, а румынский клуб продолжит выступления в Лиге конференций.

Украинский защитник Богдан Романчук провел на поле весь матч. Он выиграл две дуэли, сделал два перехвата и дважды выбивал мяч. Точность его передач составила 92% – 56 из 61, а оценка FlashScore – 6,7 балла. Вратарь Павел Исенко не сыграл из-за травмы.

Бенфика во второй раз победила Орхус – 3:1, повторив результат первого матча. Общая преимущество португальцев составила 6:2, что вывело их на основной этап Лиги Европы. Георгий Судаков начал встречу в старте и отыграл 65 минут. Украинец отдал 29 точных передач из 31, выиграл все шесть дуэлей, сделал перехват и заработал фол. Его оценка – 7,2 балла. Анатолий Трубин остался в запасе.

Ракув и Хайдук не определили победителя в основное время – 2:2, но в дополнительные 30 минут хорваты забили решающий мяч и победили 3:2. По сумме двух матчей Хайдук прошел дальше со счетом 5:4. Владислав Кочергин вышел после перерыва и провел на поле около 50 минут. Он отдал 30 точных передач из 39, сделал три ключевые передачи и четыре раза пробил по воротам. Оценка FlashScore – 7,3 балла.

Монако во второй раз одолел Гурник – 4:1, а общий счет противостояния составил 7:3. Максим Хлань вышел в стартовом составе и сыграл 68 минут. Украинец нанес три удара, два из которых были в створ, но не реализовал один голевой момент. Его оценка – 6,4 балла.

Таким образом, Университатя Крайова сыграет в Лиге конференций, а Бенфика – на основном этапе Лиги Европы. Ракув и Гурник завершили еврокубковый сезон, как и украинцы Кочергин и Хлань.

Квалификация Лиги Европы. Раунд плей-офф, ответные матчи

Арарат-Армения – Университатя Крайова 1:0 (1:1 – первый матч)

Гол: Сандро Лима, 90+8

Орхус – Бенфика 1:3 (1:3 – первый матч)

Голы: Карстенсен, 60 – Престианни, 19, 61, Рафа Силва, 55

Квалификация Лиги конференций. Раунд плей-офф, ответные матчи

Ракув – Хайдук 2:3 (2:2 – первый матч)

Голы: Диаби-Фадига, 60 (пен.), Эмрели, 88 – Раци, 1, Шего, 66, Пукштас, 94

Монако – Гурник 4:1 (3:2 – первый матч)

Голы: Бруннер, 30, Кулибали. 43, россиянин, 50, Бирет, 78 – Антист, 83