«Полесские волки» вместе с официальным спонсором GGBET креативно обыграли новую игровую форму команды. Спецпроект «Код Стаи» представил игроков мужской и женской команд в нетипичных для них образах и подсветил их личные истории: выбор номера, ритуалы перед матчами и другое. Fashion-портреты и интервью с игроками доступны эксклюзивно на сайте.

«Полесье» – клуб с узнаваемым визуальным стилем и концептом «волчьей стаи», который поддерживают тысячи фанатов. Однако стая не умаляет индивидуальность, а наоборот раскрывает её. Каждый участник имеет самобытный характер, определённую роль, собственные решения и ожидания, и в то же время является частью большой игры. Именно это стало основой творческого проекта команды.

В «Коде Стаи» приняли участие: полузащитник Владислав Велетень, вратарь Евгений Волынец, нападающий Николай Гайдучик, защитники Сергей Чоботенко и Никита Кравченко, капитан женской команды Татьяна Триль, нападающая Юлия Семенюк и защитница Алиса Бордюг. Для каждого участника проекта был создан индивидуальный fashion-образ, центральным элементом которого стала новая игровая форма ФК «Полесье». Над ними работала креативная команда GGBET вместе с командой художников (стилистом, фотографом, визажистами и другими).

Fashion-фотографии игроков и игрокинь дополняют истории: почему они выбрали именно этот игровой номер, какие забавные случаи происходили с ними в течение карьеры, в какие суеверия они верят и какие факты о себе готовы открыть болельщикам. Большинство фактов озвучены впервые, так что это эксклюзив для всех фанатов «Полесья».

«Код Стаи» доступен для просмотра на сайте.

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