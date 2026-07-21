На матч Полесье – Копенгаген в Лиге конференций назначен португальский арбитр
Главным арбитром будет Давид Рафаэль Оливейра Да Силва
около 1 часа назадПодписаться в
УЕФА назначила судейскую бригаду на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между Полесьем и Копенгагеном.
Главным арбитром встречи станет португалец Давид Рафаэль Оливейра Да Силва.
Поединок состоится в словацком Кошице в четверг, 23 июля, в 21:00 по киевскому времени.
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнали потенциальных соперников в третьем раунде отбора Лиги конференций.
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