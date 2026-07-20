Павел Василенко

20 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27. Своих потенциальных соперников узнали сразу несколько украинских клубов.

В жеребьёвке приняли участие вице-чемпион Украины ЛНЗ и бронзовый призёр УПЛ Полесье. На этой стадии 60 команд и победителей пар были распределены на сеяных и несеяных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

В случае выхода в третий раунд ЛНЗ, который во втором раунде встретится с бельгийским Гентом, сыграет с победителем пары Гётеборг (Швеция) – Левадия (Эстония). Полесье, если пройдет датский Копенгаген, поборется за выход на следующую стадию с победителем противостояния Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения).

Также своего возможного соперника узнало Динамо. Если киевляне уступят ПАОКу во втором квалификационном раунде Лиги Европы и перейдут в Лигу конференций, то в третьем раунде могут встретиться с победителем пары Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа, а финал турнира сезона 2026/27 примет Стамбул. Решающий матч запланирован на 2 июня 2027 года на стадионе «Бешикташ».