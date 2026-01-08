Павел Василенко

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Дэвид Кут потерпел стремительное и публичное падение, которое закончилось судебным приговором. 43-летнего экс-рефери был приговорён к девяти месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за создание непристойного видео с участием ребенка. Кроме того, суд назначил ему 150 часов общественных работ.

Кут признал свою вину ещё в октябре прошлого года. В ходе слушаний стало известно, что видео длительностью более двух минут было обнаружено полицией случайно — в рамках другого расследования, касавшегося оскорбительных и вульгарных высказываний в адрес бывшего главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Запись была сделана ещё в 2020 году. Несмотря на то, что Куту инкриминировали преступление категории А — наиболее серьёзной по британскому законодательству, — суд в итоге позволил ему оставаться на свободе под залог.

Вынося приговор, судья Нирмал Шант охарактеризовала ситуацию как «прямое падение». Она отметила, что на момент совершения преступления Кут находился в сложном психологическом состоянии: переживал разрыв отношений, имел проблемы с психическим здоровьем и употреблял кокаин.

В то же время суд подчеркнул, что все решения он принимал самостоятельно и полностью несёт за них ответственность. После оглашения приговора Кут покинул здание суда через частный выход, отказавшись от любых комментариев.

Имя Дэвида Кута неоднократно появлялось в заголовках в 2024 году. Сначала в сети распространилось видео с его оскорблениями в адрес Клоппа, после чего Футбольная ассоциация дисквалифицировала арбитра на восемь недель. Впоследствии появился запись с Евро-2024, на которой Кут якобы употребляет кокаин, что заставило УЕФА отстранить его от любой футбольной деятельности до июня 2026 года.

В январе прошлого года Кут также публично заявил о своей гомосексуальности, связав годы внутренней борьбы с последующим срывом и скандалами.