Главный тренер Реала Хаби Алонсо остро отреагировал на домашнее поражение от Сельты (0:2) в 15 туре Ла Лиги, выразив недовольство судейскими решениями.

После матча Алонсо отметил, что действия арбитра заметно повлияли на ход встречи.

«Нас расстроили решения арбитра. Судья не обращал внимания на задержки времени, это сбивало нас с ритма, и он относился к этому довольно снисходительно.

Удаление Каррераса очень спорное. Мне это не понравилось, это немного выбило нас из-под контроля. Это немного выбило нас из игры. Судейство мне не понравилось», — сказал Алонсо.