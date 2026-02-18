Павел Василенко

Бывший футболист ковалевского Колоса-2 Данило Колесник, который попал в скандал с избиением работника ТЦК, в социальной сети объяснил ситуацию.

«В ситуации, которая произошла, я заступился за человека, по отношению к которому, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения. Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Я уважаю каждого воина, который сегодня защищает страну на передовой. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных оскорбила — я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена», — написал Колесник в социальной сети Instagram.

Колесник выступал за Колос-2, который играет во Второй лиге Украины. Его контракт с ковалевским клубом должен был действовать до лета 2026 года.

После инцидента Колос объявил о расторжении контракта с Колесником.

В текущем сезоне нападающий провел за Колос-2 16 матчей и забил шесть голов.