Сергей Разумовский

Нападающий Колоса-2 Данило Колесник оказался в центре скандала после того, как в соцсетях появился ролик, на котором он наносит удар в лицо сотруднику ТЦК. По имеющейся информации, видео изначально было опубликовано на страницах самого футболиста, однако впоследствии пост удалили. После инцидента Колос принял решение прекратить сотрудничество с игроком и расторгнуть контракт.

Позже в сети распространили еще одну запись конфликта, сделанную с другого ракурса. На обнародованных кадрах Колесник объясняет свои действия тем, что якобы заступился за мужчину, у которого трое детей. Также на видео слышно, как футболист грубо высказывается в адрес полицейского, называя его мусором из-за того, что тот, по мнению Колесника, не вмешался в ситуацию.

Отдельное внимание привлекло поведение человека, который ведет съемку. Вероятно, это женщина, поддерживающая футболиста: за кадром она нецензурно ругается и агрессивно высказывается в адрес военнослужащих.

Ранее ситуацию прокомментировали и в ТЦК. Там осудили действия Колесника и заявили, что вместо этого он мог бы присоединиться к службе, в частности в рядах десантно-штурмовых войск.