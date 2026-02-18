Сергей Разумовский

Полиция Киевской области сообщила, что в Бучанском районе был задержан футболист, который в ходе конфликта нанес телесные повреждения военнослужащему территориального центра комплектования. Практически со стопроцентной вероятностью речь идет о 24-летнем Даниле Колеснике, который ранее выступал за команду Колос-2.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в селе Святопетровское. Местный житель, увидев работу военных ТЦК по проверке военно-учетных документов, подошел к одному из них и спровоцировал конфликтную ситуацию. После этого мужчина намеренно нанес кулаком удар в лицо военнослужащему, в результате чего последний получил телесные повреждения.

Во время проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к правонарушению. Сообщается о задержании 24-летнего фигуранта в соответствии с требованиями статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За такой поступок задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также подчеркивается, что после огласки этого случая руководство клуба, в котором выступал футболист, приняло решение о его увольнении.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Следствие по этому делу продолжается.

Ранее Колесника поддержал бывший полузащитник Динамо Александр Алиев.