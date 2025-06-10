Михаил Цирук

Финал Лиги чемпионов всегда ознаменовывал завершение футбольного сезона. Ну хорошо, как минимум клубного, ведь международные паузы летом – явление не новое и довольно привычное. А вот что непривычно – так это просто какое-то чрезмерное количество футбола, которое окружает поклонников самого популярного вида спорта в последние годы.

Не хочется начинать старую песню о том, как жадные УЕФА и ФИФА в погоне за деньгами плюют на всех и на всё, лишь бы только напихать как можно больше матчей, желательно с как можно более яркими афишами. Однако аномальное количество футбола вокруг действительно меняет его восприятие, превращая матчи, которых раньше могли ждать месяцами и неделями, в обыденную формальность.

В этом году украинские болельщики и футболисты, без всякого преувеличения, останутся без межсезонья, ну или почти без него. В заявку молодежной сборной Украины на Евро-2025 не вошёл ни один игрок Шахтера. Но если представить, что кто-то из юных шахтёров всё же поехал бы на континентальное первенство, то мы бы имели следующую картину.

Сезон УПЛ для такого футболиста завершился бы 24 мая, а уже 30 нужно ехать в Испанию и начинать подготовку к Евро. Последний матч группового этапа Украина проведет 18 июня, а новый сезон для Шахтера начинается уже 10 июля. То есть, максимальный перерыв между сезонами для такого игрока составил бы 22 дня. А если представить, что Украина внезапно вышла в финал, который состоится 5 июля, то размер межсезонья, соответственно, уменьшится до 5 дней. На топовом уровне свои сложности: сезон для них начинается значительно позже, но и вероятность задержаться на турнирах до самого конца значительно выше.

Однако футболистам за этот непрерывный футбол хоть деньги платят, так что вернёмся к болельщикам. Успевают ли они переваривать и усваивать такое количество футбола на протяжении всего года? Нужен ли он им в таком количестве? Чтобы сказать точно, нужно иметь цифры и статистику, однако в общем зрители должны находиться. Так или иначе, топовая афиша матча всегда привлекает неплохое внимание, и не дураки же там в УЕФА и ФИФА сидят: если бы это никому не было нужно – не делали бы.

Другое дело, что из-за такого резкого увеличения количество футбола теряет своё качество и какую-то магию. Ещё несколько лет назад матч сборных Германии и Франции воспринимался бы как нечто важное, памятное, то, чего бы ждали все задолго до начала. Сегодня же это может быть матч за третье место Лиги наций, который начинается в 16:00, или даже в 15:00, если брать по европейскому времени.

Матч ПСЖ и Атлетико – звучит как четвертьфинал или полуфинал Лиги чемпионов. Но сегодня это может быть матч группового этапа обновлённого Клубного чемпионата мира. Финал клубного ЧМ, к слову, запланирован аж на 13 июля. Так что сегодня футбол действительно не заканчивается никогда. Это превратилось в какой-то непрерывный поток, за которым зритель просто не успевает.

Увеличение количества матчей уменьшает их качество и на футбольном поле. Ведь невозможно постоянно играть основным составом и с максимальной отдачей. Приходится где-то экономить силы и ресурсы, и использовать, в том числе, топовые по вывеске матчи в этих целях.

На выходе получаем кучу матчей, которые не особо нужны ни игрокам, ни болельщикам. И дело даже не в ситуациях, когда на Клубном чемпионате мира не могут продать билеты на матч двух ноунеймных, как для мировой арены, команд. Даже топовый футбол перестал восприниматься как топовый, хотя высокий уровень игроков, конечно, не вызывает никаких сомнений, а на поле порой происходит настоящее зрелище.

С нарушением принципа «хорошего – немного» это хорошее стало каким-то слишком обыденным, доступным и неинтересным. Конечно, все это очень индивидуально, но если вы начнете есть ваше любимое блюдо каждый день, оно вам со временем надоест и перестанет быть любимым. И не потому, что еда испортилась, или вы ее разлюбили: ее просто слишком много. А чрезмерное количество неизбежно ведет к снижению важности и качества. Ведь если сделать что-то элитное слишком доступным, оно быстро станет массовым и потеряет свой статус.

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