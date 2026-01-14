«Колос» подписал вратаря, чей рост в 18 лет составляет более 200 сантиметров.
Колос пополнил свой состав голкипером Артемом Незодозимованым. О подписании контракта с экс-голкипером юношеских команд Шахтера U-17 и U-19 сообщает пресс-служба ковалёвского клуба. О деталях контракта игрока с Колосом не сообщается.
Колос в своем заявлении обратил внимание на значительные габариты 18-летнего вратаря: рост Недозимованого на данный момент составляет 206 сантиметров.
На зимний перерыв Колос ушел на шестом месте в турнирной таблице УПЛ с 25 очками в 16 матчах.
