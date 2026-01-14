Павел Василенко

Колос пополнил свой состав голкипером Артемом Незодозимованым. О подписании контракта с экс-голкипером юношеских команд Шахтера U-17 и U-19 сообщает пресс-служба ковалёвского клуба. О деталях контракта игрока с Колосом не сообщается.

Колос в своем заявлении обратил внимание на значительные габариты 18-летнего вратаря: рост Недозимованого на данный момент составляет 206 сантиметров.

На зимний перерыв Колос ушел на шестом месте в турнирной таблице УПЛ с 25 очками в 16 матчах.