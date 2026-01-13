Житомирское Полесье официально объявило о трансфере Илира Красничи, который ранее защищал цвета ковалёвского Колоса. Информация опубликована пресс-службой клуба волков.

«Добро пожаловать в стаю, Илир», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, с футболистом заключен контракт сроком на три с половиной года. В новой команде Красничи будет выступать под 16-м игровым номером.

Илир перешел в Колос летом 2024 года, подписав контракт до 2027-го. В сезоне 2025/26 он принял участие в 14 матчах чемпионата Украины и отметился одним забитым мячом.

Ранее Полесье подписало нападающего Карпат.