Сергей Разумовский

В матче 22-го тура УПЛ львовский Рух и Колос не выявили сильнейшего, завершив поединок со счетом 1:1. Судьба встречи решалась уже в самой концовке, а оба забитых мяча команды оставили на последние четыре минуты основного времени.

Большую часть игры соперники действовали осторожно и не радовали большим количеством острых моментов. Матч постепенно шел к нулевой ничьей, хотя активнее в атаке выглядел именно Колос. Гости чаще контролировали мяч, старались играть первыми номерами и искали шансы сломить оборону львовян. Рух же делал ставку на компактность, дисциплину и сдерживание соперника, не позволяя создавать много опасных моментов у ворот Гереты.

Самое интересное команды приберегли на завершение. На 86-й минуте Элиас Теллес точным ударом вывел Колос вперед, и в тот момент казалось, что команда из Ковалёвки уже обеспечила себе победу. Однако Рух избежал поражения: на 90-й минуте Игорь Невес после передачи Кителы восстановил равновесие.

В итоге ничья 1:1, которая оставила разные эмоции для соперников. Колос потерял два очка буквально в конце матча. Для Руха же это очко может стать важным в психологическом плане.

После этого тура Колос набрал 34 балла и сократил отставание от Металлиста 1925 до одного очка, хотя соперник имеет еще два матча в запасе. Рух, который уже провел 23 поединка, остается в зоне переходных матчей. Львовяне пока опережают Александрию в борьбе за прямое сохранение прописки в элите, но Кудривка с 21 очком все еще впереди на один пункт.

УПЛ, 22-й тур

Рух Львов – Колос 1:1

Голы: Игорь Невес 90 - Теллес 86

Рух: Герета, Киричок (Ясинский, 77), Пидгурский, Товарницкий, Китела, Притула (Игорь Невес, 46), Бойко, Таллес, Диалло (Рунич, 60), Тутти (Дзюнь, 60, Кырикович, 76), Клайвер.

Колос: Пахолюк, Понедельник, Козик, Бурда, Рухадзе, Гагнидзе (Степаненко, 89), Теллес, Денисенко (Станковский, 46), Кане (Алефиренко, 68), Климчук (Тахири, 46), Гусол

Предупреждения: Клайвер 28, Бойко 47 – Рухадзе 46.

В следующем туре Рух 19 апреля в 13:00 на выезде сыграет с Кривбассом, а Колос 18 апреля в 13:00 примет лидера чемпионата ЛНЗ.