Колос подписал форварда из европейского клуба
Футболист продолжит карьеру в Украине
1 день назад
Ковалевский Колос официально объявил о подписании форварда Ардита Тахири.
По данным Transfermarkt, ковалевцы заплатили за косовара 100 тысяч евро. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.
Последние полгода Тахири провел на правах аренды в клубе чемпионата Финляндии ХИК. В восьми матчах экс-игрок молодежной сборной Косово не отметился.
Колос ушел на зимний перерыв на шестом месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 25 очков после 16 сыгранных матчей.
