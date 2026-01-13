Колос продлил контракт со своим вингером
Новое соглашение рассчитано до 2028 года
около 11 часов назад
Антон Салабай. Фото: Колос
Колос официально сообщил о продлении контракта с украинским вингером Антоном Салабаєм. Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 2028 года.
В этом сезоне воспитанник ковалевского клуба провел 12 матчей, но результативными действиями пока не отметился.
После 16 туров Колос набрал 25 очков и находится на шестой позиции в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось, что форвард Колоса близок к переезду в Марокко.
