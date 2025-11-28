Колос продолжил беспроигрышную серию. Как команда Костышина сыграла с Оболонью
Команды сильнейшего не выявили
1 день назад
Фото - ФК Колос
В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь на своем стадионе принимала коваливский Колос. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Безвыигрышная домашняя серия Оболони продолжается в УПЛ шесть матчей (три ничьи и три поражения), а Колос не проигрывает в пяти последних поединках – две победы и три ничьи.
На данный момент «пивовары» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков, Колос – четвертый с 23 баллами.
УПЛ, 14-й тур
Оболонь – Колос – 0:0