Шахтёр в большинстве на выезде разгромил Оболонь
«Шахтёры» заработали три очка
около 1 часа назад
В последнем матче сегодняшнего игрового дня в УПЛ донецкий Шахтер в Киеве разгромил Оболонь. Матч 13-го тура завершился со счетом 6:0.
Донецкая команда вышла вперед в конце первого тайма – отличился Валерий Бондар.
Во второй половине игры преимущество Шахтера закрепили их бразильские легионеры – Винисиус Тобиас, Лука Мейреллиш, Эгиналду, Изаки и Кауан Элиас.
С 56-й минуты хозяева играли в меньшинстве – из-за второй желтой карточки поле покинул Сергей Суханов.
Шахтер одержал четвертую победу подряд и укрепил лидерство (30 очков). Оболонь занимает 11-е место (16 очков).
В следующем туре Оболонь 28 ноября примет Колос, а Шахтер 1 декабря сыграет во Львове с Кривбассом.
УПЛ, 13-й тур
Оболонь – Шахтер – 0:6
Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки, 80, Элиас, 82.