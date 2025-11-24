Спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко отмечает, что Динамо постепенно теряет статус гранда УПЛ, поскольку поражение от Колоса уже почти никто не воспринимает как неожиданность.

Он также подчеркнул, что главному тренеру киевлян Александру Шовковскому следует разобраться, почему команда никак не выйдет на стабильный уровень выступлений.

«Нужно быть внутри команды, чтобы понимать ситуацию. Мы смотрели матч с Колосом и не думали: «Боже мой, это сенсация». Никто уже так не думает. Таких матчей, когда Динамо отсутствует на поле в первом тайме, было достаточно. Даже кубковый с Шахтером, когда выиграли. С Карпатами 0:2 спасались. Матч с ЛНЗ. Тренеру нужно найти на это ответ, почему только с Кривбассом сыграли классно», – сказал Вацко для Футбол 360.

После 13 туров Динамо имеет в активе 20 очков и занимает шестую позицию в таблице Украинской Премьер-лиги. Отставание от лидера донецкого Шахтера уже достигло десяти баллов.