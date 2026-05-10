Сергей Разумовский

Абсолютно все матчи 31-го тура украинской Второй лиги состоялись в воскресенье, 10 мая. Игровой день был насыщенным и важным для обеих групп, ведь сразу несколько результатов повлияли на борьбу за первые места и позиции в зоне плей-офф.

Группа А

В группе А синхронные победы одержали вторые команды Буковины и Полесья. Полесье-2 провело очень убедительный матч против Ужгорода и разгромило соперника на выезде со счетом 4:0. Житомирская команда забила один мяч в первом тайме и еще трижды отличилась после перерыва, доведя дело до уверенной победы.

Счет в матче на 22-й минуте открыл Иванов. Во втором тайме преимущество гостей стало еще более заметным. Караман удвоил счет на 55-й минуте, Валиффер забил третий мяч на 70-й, а уже в компенсированное время Йока установил окончательный результат встречи.

Буковина-2 также одержала важные три очка, однако сделала это значительно драматичнее. Черновицкая команда принимала Реал Фарму и пропустила быстрый гол уже на третьей минуте, когда Шихалеев вывел гостей вперед. Хозяева сумели отыграться еще до перерыва благодаря пенальти, который на 27-й минуте реализовал Савин. Победный мяч Буковина-2 забила уже в компенсированное время второго тайма — на 90+2-й минуте отличился Кермач.

Нива Винница и Атлет разошлись миром. Команды обменялись голами еще в первом тайме. Сначала на 24-й минуте Погорелый вывел винничан вперед, однако уже через три минуты Крицкий реализовал пенальти и сравнял счет. После этого команды больше не забивали, так что встреча завершилась со счетом 1:1.

Главным результатом группы А стала победа Куликов-Билки над Вильхивитцами. Лидер группы одержал очередной выездной успех и укрепил свои позиции в борьбе за первое место. Судьбу матча фактически решили эпизоды во втором тайме. На 62-й минуте Галадей реализовал пенальти, а на 71-й минуте Немчанинов срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет — 0:2.

Вторая лига, 31-й тур

Атлет – Нива Винница 1:1

Голы: Крицкий, 27 (пен.) – Погорелый, 24

Ужгород – Полесье-2 0:4

Голы: Иванов, 22, Караман, 55, Валиффер, 70, Йока, 90+1

Буковина-2 – Реал Фарма 2:1

Голы: Савин, 27 (пен.), Кермач, 90+2 – Шихалеев, 3

Вильхивцы – Куликов-Билка 0:2

Голы: Галадей, 62 (пен.), Немчанинов, 71 (автогол)

Турнирная таблица группы А

После матчей 31-го тура Куликов-Билка набрала 64 очка и увеличила отрыв от Полесья-2 до четырех баллов. Команда продолжает лидировать в группе и сохраняет хорошие шансы завершить этот этап на первом месте.

Полесье-2, несмотря на победу над Ужгородом, остается вторым. В то же время житомирская команда уже гарантироваласебе место не ниже зоны плей-офф, поэтому в заключительной части сезона продолжит борьбу за максимально высокую позицию.

Группа Б

В группе Б главным итогом тура стала сокрушительная победа Локомотива. Киевская команда на выезде не оставила шансов Черноморцу-2, забив в ворота соперника пять мячей без ответа.

Первый гол в этом матче был автоголом. На 46-й минуте Ярмола срезал мяч в собственные ворота, после чего Локомотив получил психологическое преимущество. Во втором тайме гости полностью контролировали игру и еще четыре раза огорчили соперника. Савчук забил на 53-й минуте, Зубков отличился на 73-й, Мельниченко — на 77-й, а Тименко реализовал пенальти на 88-й минуте.

Главный конкурент Локомотива в борьбе за первое место, Колос-2, потерял очки в выездном матче с Горняк-Спортом. Команда из Ковалёвки вышла вперед еще на 19-й минуте после гола Дымнича и долго удерживала минимальное преимущество. Однако в конце встречи хозяева сумели спастись. На 82-й минуте Куц сравнял счет и принес Горняк-Спорту ничью.

Одним из самых результативных матчей тура стала встреча Пенуэл и Диназа. Хозяева победили со счетом 4:2. Полтавец оформил дубль, забив на 5-й и 34-й минутах, еще по одному мячу в составе Пенуэла добавили Лебедев и Тарасенко. У Диназа отличились Пономаренко и Бобита, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы зацепиться за очки.

Ребел на своем поле минимально победил Александрию-2. Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, когда Андрухов принес хозяевам три очка.

Левый Берег-2 и Тростянец сыграли вничью. Хозяева открыли счет на 18-й минуте усилиями Корниенко, но удержать победу не смогли. Под конец Слипухин сравнял счет и спас Тростянец от поражения.

Вторая лига, 31-й тур

Черноморец-2 – Локомотив – 0:5

Голы: Ярмола, 45+1 (автогол), Савчук, 53, Зубков, 73, Мельниченко, 77, Тименко, 88 (пен.)

Пенуэл – Диназ – 4:2

Голы: Полтавец, 5, 34, Лебедев, 27, Тарасенко, 88 – Пономаренко, 41, Бобита, 59

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Куц, 82 – Дымнич, 19

Ребел – Александрия-2 – 1:0

Гол: Андрухов, 50

Левый Берег-2 – Тростянец – 1:1

Голы: Корниенко, 18 – Слипухин, 79

Турнирная таблица группы Б

После 31-го тура Локомотив набрал 64 очка и оторвался от Колоса-2 на четыре балла в борьбе за победу в группе Б. Разгром Черноморца-2 позволил киевлянам не только укрепить лидерство, но и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.

В то же время Колос-2 еще сохраняетреальные шансы догнать лидера, ведь команда из Ковалевки имеет игру в запасе. Именно этот фактор оставляет интригу в борьбе за первое место в группе перед заключительными турами сезона.