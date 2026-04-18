Владимир Кириченко

Непобежденный американский супертяжеловес Ричард Торрес (13-0, 11 КО) для Boxing News, что владелец титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) изменил подход к этой весовой категории.

Как ты считаешь, мы входим в новую волну боксеров супертяжелого веса, в новую эру?

«Да, я имею в виду, даже среди этих парней я, кажется, все еще самый маленький. У меня рост примерно 188 см. А Мозес – где-то 193 см.

Да, и Усик тоже около 193 см. Так что даже на этом фоне я все равно ниже.

Но я думаю, что мы просто начинаем лучше понимать бокс. Раньше большие ребята больше полагались на один мощный удар – такие себе «панчеры одного удара», которые часто завершали бои очень быстро.

Но сейчас, думаю, мы, немного меньшие ребята, начинаем больше понимать важность физической подготовки, выносливости и настойчивости.

И я действительно считаю, что Александр Усик показал всему миру, что меньшие боксеры супертяжелого веса здесь надолго задержатся.

Меня это очень вдохновляет – как левшу в супертяжелом весе, который тоже немного меньше остальных. Я хочу воспользоваться этим примером, оставаться верным своему плану и вскоре оказаться на вершине».

Торрес проведет бой против Фрэнка Санчеса в андеркарде поединка Усика и Рико Верховена.

Бой за миллиард долларов? Усик назвал условие для третьего поединка с Фьюри