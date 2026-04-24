Сергей Разумовский

В 24-м туре украинской Премьер-лиги Колос на своем поле уверенно обыграл Полтаву со счетом 2:0. Несмотря на статус фаворита и ожидания относительно комфортной победы для команды Руслана Костышина, встреча долгое время оставалась напряженной, а интрига сохранялась почти до завершающей части игры.

Хозяева владели преимуществом, однако долгое время не могли реализовать свои моменты и сломить сопротивление аутсайдера. Полтава, которая ведет борьбу за выживание, держалась довольно организованно и до 70-й минуты сохраняла шансы хотя бы на ничью. Однако именно в этот момент Колос наконец дожал соперника — счет открыл Тахири, который вывел свою команду вперед и фактически снял психологическое давление с хозяев.

Уже через несколько минут Колос закрепил преимущество. На 77-й минуте Салабай с передачи того же Тахири забил второй мяч, окончательно сняв все вопросы относительно победителя этого противостояния. После этого команда из Ковалёвки спокойно довела матч до победы, не позволив Полтаве вернуться в игру.

Благодаря этому успеху Колос набрал 40 очков и сократил отставание от Динамо до четырех баллов, правда, киевляне еще имеют матч в запасе. В свою очередь, Полтава с 11 очками остается на последнем месте, и её положение в чемпионате становится все сложнее.

УПЛ, 24-й тур

Колос – Полтава 2:0

Голы: Тахири, 70, Салабай, 77

Колос: Пузанков, Понедельник, Хрипчук, Бондаренко, Цуриков, Степаненко (Станковский, 54, Денисенко, 82), Гагнизде, Теллес, Алефиренко (Кане, 54), Тахири (Захаркив, 88), Гусол (Салабай, 54)

Полтава: Минчев, Коцюмака, Белошевский (Марусич, 76), Подлепич, Ухань, Плахтир (Пятов, 62), Дорошенко, Сад (Мисюра, 62), Галенков, Сухоручко (Кобзарь, 76), Одарюк (Вивдич, 76)

Предупреждения: Понедельник – Плахтир, Ухань, Галенков, Дорошенко