Владимир Кириченко

Дженоа хочет сохранить в своей команде украинского полузащитника Руслана Малиновского на следующий сезон. Об этом сообщает Calcio Genoa со ссылкой на Il Secolo XIX.

По информации источника, переход Малиновского в турецкий Трабзонспор не является решенным.

Итальянский клуб хотел бы продолжить сотрудничество с футболистом и на следующий сезон. Тем временем переговоры по потенциальному продлению контракта пока не сдвинулись с места, и никакого прогресса в них не наблюдается.

Ранее сообщалось, что переговоры между хавбеком и Трабзонспором находятся на финальной стадии. 32-летнему украинцу предложили контракт на 3 сезона, летом у него заканчивается соглашение с итальянским клубом.

Малиновский защищает цвета Дженоа с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан провел 101 матч, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.

