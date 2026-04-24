Дженоа хочет подписать новый контракт с Малиновским
«Грифоны» стремятся продолжить сотрудничество с игроком сборной Украины
около 3 часов назад
Дженоа хочет сохранить в своей команде украинского полузащитника Руслана Малиновского на следующий сезон. Об этом сообщает Calcio Genoa со ссылкой на Il Secolo XIX.
По информации источника, переход Малиновского в турецкий Трабзонспор не является решенным.
Итальянский клуб хотел бы продолжить сотрудничество с футболистом и на следующий сезон. Тем временем переговоры по потенциальному продлению контракта пока не сдвинулись с места, и никакого прогресса в них не наблюдается.
Ранее сообщалось, что переговоры между хавбеком и Трабзонспором находятся на финальной стадии. 32-летнему украинцу предложили контракт на 3 сезона, летом у него заканчивается соглашение с итальянским клубом.
Малиновский защищает цвета Дженоа с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан провел 101 матч, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.
Была информация, что Малиновский может подписать новый контракт с Дженоа.
