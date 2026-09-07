Сергей Разумовский

В третьем туре итальянской Серии А Лацио на выезде обыграл Удинезе. Римская команда пропустила первой, но смогла переломить ход встречи и завершить матч победой – 2:1.

Первый тайм не подарил болельщикам забитых мячей, однако хозяева еще до перерыва понесли сразу две кадровые потери. Сначала поле из-за травмы был вынужден покинуть Пйотровски. Вскоре травму получил Соле, которому также не удалось продолжить матч.

Основные события развернулись после перерыва. Вскоре после возобновления игры Удинезе удалось открыть счет. Калстрем воспользовался своим шансом и нанес удар, который стал неприятной неожиданностью для фаворита встречи.

Пропущенный гол не выбил Лацио из игры. Римляне добавили в активности, стали чаще контролировать мяч и создавать опасные моменты у ворот соперника. В конечном итоге гости сумели сравнять счет – отличился Фраттези.

После этого Лацио продолжил наращивать давление и не отказался от намерения завоевать все три очка. Важную роль сыграл Гудмундссон, который вышел на поле после замены. Именно он стал автором победного мяча и принес римской команде волевую победу.

Удинезе после поражения остался с четырьмя очками в турнирной таблице. Команда замыкает первую десятку чемпионата Италии, имея положительный баланс после стартовых туров.

Лацио, в свою очередь, продолжает выступать без потерь. Римляне набрали максимальные девять очков и в настоящее время находятся среди лидеров Серии А. По дополнительным показателям команда уступает только Роме и Интеру, которые также имеют стопроцентный результат на старте сезона.

Серия А, третий тур

Удинезе – Лацио 1:2

Голы: Калстрем, 49 – Фраттези, 75, Гудмундссон, 88