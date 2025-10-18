Павел Василенко

Солфорд завершил подписание краткосрочного контракта до января с бывшим нападающим Ливерпуля и Милана Фабио Борини.

34-летний итальянец, который был свободным агентом после ухода из Сампдории летом, тренируется с клубом в течение последнего месяца. Его подписание состоялось после того, как травма нападающего Джея Берда оставила клуб Второй лиги Англии (четвёртый дивизион) с ограниченными возможностями в атаке.

Борини имеет богатый опыт, его карьера включает периоды, когда он играл за Челси, Рому, Ливерпуль, Сандерленд и Милан. Он играл за сборную Италии как на молодёжном уровне, так и за национальную команду, за которую провёл один матч в 2012 году.

«Я чувствую себя прекрасно. Я приехал тренироваться, чтобы поддерживать форму в этот переходный период между контрактами, и Солфорд, менеджер и Алекс Брюс были настолько любезны, что позволили мне тренироваться здесь. Опыт — это то, что я могу привнести — как на поле, так и за его пределами — но я также здесь, чтобы узнать больше о футболе Второй лиги от своих товарищей по команде», — сказал Борини.

Нападающий теперь доступен для матчей и будет носить футболку Солфорда с 16-м номером.