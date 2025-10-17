Павел Василенко

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом.

«Милан был ближе всего к моему трансферу этим летом. Все решилось за несколько часов до закрытия трансферного окна. Было много разговоров с руководством Ромы. Они объяснили мне свою позицию, я ее принял. Решили, что движемся дальше. У нас сейчас хорошие результаты, так что думаем только о этом сезоне и забыли о том, что было летом», – сказал Артем в интервью YouTube-каналу ВЗБИРНА.

Рома после шести туров Серии А занимает вторую строчку в чемпионате, имея равное количество очков с лидером – Наполи. Следующий матч команда Гасперини проведет в субботу, 18 октября, дома против Интера.

Контракт 28-летнего нападающего с римским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В этом сезоне Довбик в составе Ромы провел семь поединков, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.