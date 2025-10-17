Павел Василенко

Марио Балотелли готовится к возможному возвращению на футбольное поле – и на этот раз его путь может завести в неожиданное место. Как сообщают СМИ, бывший форвард сборной Италии может подписать контракт с клубом... из второго дивизиона ОАЭ.

Контракт Балотелли с Дженоа завершился еще летом, и с того времени 35-летний нападающий остается без команды. Несмотря на яркую карьеру и громкое имя, уже три месяца он является свободным агентом и не может найти нового работодателя.

Однако, по информации авторитетного журналиста Руди Галетти, ситуация может измениться. Балотелли оказался в сфере интересов клуба Палм Сити, который ныне выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

Клуб принадлежит шейху Ахмеду бин Султану Аль Нахайяну, который имеет амбициозную цель – превратить команду в новую футбольную силу страны и бороться за высшие трофеи. И первым шагом к этому должно стать подписание громкого имени – именно Марио Балотелли.

Ожидается, что итальянцу будет предложена солидная зарплата, однако пока неизвестно, заинтересован ли сам игрок в таком проекте.

В течение карьеры Балотелли выступал за ряд крупных клубов: Интер, Милан, Манчестер Сити, Ливерпуль, Марсель, Ниццу, Брешию, Адана Демирспор», Сьон, Монцу и Дженоа.

В прошлом сезоне он пытался вернуться в Серию А, однако провел всего 6 матчей, в общей сложности сыграв на поле... 56 минут.

Учитывая ситуацию, вариант с переездом в ОАЭ может стать для Балотелли последним шансом еще раз громко заявить о себе в профессиональном футболе.