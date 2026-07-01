Сергей Разумовский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Франции уверенно разгромила Швецию и пробилась в следующий раунд турнира.

Команда Дидье Дешама с первых минут завладела инициативой и начала методично давить на соперника. Шведы, которые ранее выбили Украину в квалификации, некоторое время пытались отвечать быстрыми контратаками, однако общее преимущество французов было очевидным. На стартовом отрезке встречи подопечным Грэма Поттера еще и откровенно везло: в некоторых эпизодах хозяев спасали стойки, в других мяч чудом не шел в сетку, а еще один гол Килиана Мбаппе судьи отменили из-за совсем незначительного офсайда.

Тем не менее, удержать ноль до перерыва Швеции не удалось. Уже в компенсированное к первому тайму время Мбаппе взял инициативу на себя, благодаря индивидуальному мастерству создал момент и сам же его реализовал, открыв счет в матче.

После перерыва преимущество сборной Франции стало еще более ощутимым. Почти сразу второй мяч забил Бредли Барколя, который удачно воспользовался тонкой передачей Микаэля Олисе и точно пробил в угол. Впоследствии футболист Баварии снова выступил в роли ассистента — на этот раз он помог отличиться Мбаппе, который оформил дубль, довел счет до разгромного и записал на свой счет уже 18-й гол на чемпионатах мира.

В итоге Франция уверенно оформила выход в 1/8 финала чемпионата мира-2026. В следующем раунде команда Дидье Дешама встретится со сборной Парагвая.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Франция – Швеция 3:0

Голы: Мбаппе, 45, 74, Барколя, 53

Франция: Меньян, Динь (Т. Эрнандес, 75), Салиба, Упамекано, Кунде (Гюсто, 75), Рабьо, Чуамени, Барколя, Олисе (Шерки, 85), Дембеле (Дуе, 75), Мбаппе (Матета, 85)

Швеция: Видель-Цеттерстром, Гудмундссон, Линделеф, Лагербильке, Свенссон (Сванберг, 82), Страуд (Али, 66), Аяри (Нюгрен, 82), Бергвалль (Зенели, 66), Эланга, Исак (Нильссон, 89), Дьокереш

Видео: MEGOGO