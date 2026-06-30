Снегур сенсационно победила Свитолину на старте Wimbledon-2026
Элина проиграла в двух сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) завершила выступление на Wimbledon-2026 в первом круге. Восьмая сеяная турнира в двух сетах уступила своей соотечественнице Дарье Снигур (77 WTA).
Матч длился 1 час и 8 минут и завершился со счетом 5:7, 2:6.
На протяжении поединка Свитолина выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из шести и показала 50% попадания первой подачи. Снигур не выполнила ни одной подачи на вылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, а точность её первой подачи составила 80%.
Во втором раунде Снигур сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (132 WTA).
Калинина уступила Рахимовой на старте Wimbledon-2026.