Сборная Норвегии победила Кот-д’Ивуар и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Европейцы прошли африканцев
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Норвегии победила команду Кот-дʼИвуара со счетом 2:1.
Скандинавы вышли вперед в конце первого тайма благодаря точному удару форварда Антонио Нусы.
Ивуарийцы сравняли счет на 74-й минуте – отличился Амад Диалло. Но сборная Норвегии смогла одержать победу. На 86-й минуте звездный форвард Эрлинг Холанд с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот африканцев.
Таким образом, в 1/8 финала норвежская команда сыграет с Бразилией, а Кот-дʼИвуар покинул турнир.
Чемпионат мира-2026, 1/16 финала
Кот-дʼИвуар – Норвегия – 1:2
Голы: Диалло, 74 – Нуса, 39, Холанд, 86.