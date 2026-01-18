Сергей Разумовский

Сандерленд порадовал болельщиков на Стэдиум оф Лайт, обыграв Кристал Пэлас в матче 22-го тура АПЛ со счетом 2:1. Эта победа стала еще одним подтверждением того, что для соперников выезд в Сандерленд в этом сезоне превращается в серьезное испытание.

Благодаря победе над Кристал Пэлас черные коты продолжили свою домашнюю беспроигрышную серию в текущем розыгрыше чемпионата Англии уже до 11 матчей подряд. В сезоне-2025/26 Сандерленд до сих пор не знает горечи поражений на своем поле в рамках Премьер-лиги: в 11 матчах на Стэдиум оф Лайт команда одержала шесть побед и еще пять раз сыграла вничью, стабильно набирая очки и держа высокую планку результатов именно дома.

Как подчеркивает Squawka, это достижение имеет исторический оттенок. Речь идет о самой длинной домашней беспроигрышной серии для новичка АПЛ за последние 33 года. В последний раз дебютант элитного дивизиона демонстрировал подобную устойчивость на своем стадионе еще в начале эры Премьер-лиги – тогда Ипсвич в сезоне-1992/93 также выдал впечатляющий домашний отрезок без поражений.

После 22 сыгранных туров Сандерленд продолжает держаться в верхней половине таблицы: команда идет восьмой, имея 33 очка в активе, и благодаря надежным выступлениям на своем поле сохраняет реальные шансы бороться за еще более высокие позиции.

Напомним, Сандерленду принадлежит украинский вингер Тимур Тютеров. Его отправили в аренду в Эксетер из Лиги 1, и он уже успел отметиться дебютным голом.