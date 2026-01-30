Команды украинцев узнали соперников в 1/16 финала Лиги чемпионов: все результаты жеребьевки
Матчи этапа плей-офф пройдут в следующем месяце
около 1 часа назад
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Восемь лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, которые заняли места с 9-го по 24-е.
В турнире участвуют украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).
Результаты жеребьёвки 1/16 финала
Боруссия Дортмунд – Аталанта
Олимпиакос – Байер
Брюгге – Атлетико
Галатасарай – Ювентус
Монако – ПСЖ
Карабах – Ньюкасл
Буде-Глимт – Интер
Бенфика – Реал
Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьёвка этой стадии и последующей сетки плей-офф состоится 27 февраля.
